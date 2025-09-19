Projection suivie d’un échange Château-Renard

Projection suivie d’un échange Château-Renard vendredi 19 septembre 2025.

Projection suivie d’un échange

45 Avenue du Président Roosevelt Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Au cœur de la salle de chasse du Château de la Motte, venez assister à la diffusion de l’émission Château , réalisée par France 3 Centre-Val de Loire !

Au cœur de la salle de chasse du Château de la Motte, venez assister à la diffusion de l’émission Château , réalisée par France 3 Centre-Val de Loire, avec le célèbre musicien et chroniqueur André Manoukian qui découvre le Château de la Motte.

Après le visionnage, une présentation autour du label Petites Cités de Caractère vous sera proposée, une belle occasion pour s’informer, échanger et poser vos questions sur le sujet. .

45 Avenue du Président Roosevelt Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 39 53 si.chateau.renard@gmail.com

English :

In the heart of the Château de la Motte hunting lodge, come and watch the broadcast of the France 3 Centre-Val de Loire program « Château »!

German :

Im Herzen des Jagdsaals des Château de la Motte können Sie die Ausstrahlung der Sendung « Château » von France 3 Centre-Val de Loire miterleben!

Italiano :

Nel cuore del castello di caccia di Château de la Motte, venite a vedere la trasmissione del programma « Château », prodotto da France 3 Centre-Val de Loire!

Espanol :

En el corazón del pabellón de caza del Château de la Motte, ¡venga a ver la emisión del programa « Château », producido por France 3 Centre-Val de Loire!

L’événement Projection suivie d’un échange Château-Renard a été mis à jour le 2025-09-13 par OT 3CBO