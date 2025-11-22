Projection Suzanne, jour après jour

Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

Date(s) :

2025-11-22

[MOIS DU DOC 2025]

Projection du film Suzanne, jour après jour toute une vie dans un film

On verra bien ! Suzanne prend la vie comme elle vient, avec calme et sérénité. Elle vit seule dans la ferme qui l’a vu naître en 1930, en lisière d’une forêt des Hautes-Vosges. La maison n’est raccordée ni à l’eau ni à l’électricité. Au gré des saisons, Suzanne cultive son potager, prépare ses conserves, lit la presse, marche dans la montagne, accueille les visiteurs de passage. Elle savoure en riant tous les petits plaisirs de la vie, s’amusant d’incarner cette sobriété heureuse à laquelle aspire ses contemporains.

Cet événement est gratuit, mais une inscription préalable est requise. .

Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 54 71 56

English : Projection Suzanne, jour après jour

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection Suzanne, jour après jour Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération