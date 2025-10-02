Projection, Talk & Apéro : « Santipheap, Paix – Au cœur des déplacés cambodgiens » Ateliers Varan Paris

Le programme de la soirée

▫ 19h30 – 20h00 : Accueil, Apéro

▫ 20h00 – 21h00 : Projection des documentaires

– Au cœur des déplacés, Pt.1 – Rémy Chheang

– 2 days in the field – Lyhuo Hoeurn

– Behind the Smiles – The Good Life House Studio, Timothy Tep, Louis Basset

– Au cœur des déplacés, Pt.2 – Rémy Chheang

▫ 21h00 – 21h30 : Talk avec l’équipe – Dara Thong, Rémy Chheang, Sarah Ouch, Nipoan Chheng-Chavigny, Florian Chheng

▫ 22h00 : Fin de la soirée

Le contexte

De la promotion culturelle à l’urgence humanitaire au Cambodge : le tournant inattendu du voyage de trois jeunes franco-khmers

À l’été 2025, Dara Thong, entrepreneur français d’origine cambodgienne et fondateur de Sabay (organisateur de festivals culturels en France tels que le Sabay Festival et l’Asian Street Food Festival), part au Cambodge avec son équipe (Rémy, Sarah et Jimmy) pour un séjour initialement dédié à la création de contenus culturels et touristiques.

Mais le 24 juillet, tout bascule…

Un conflit éclate à la frontière au nord de Cambodge, entre Preah Vihear et Oddar Meanchey, provoquant la fuite de milliers de familles cambodgiennes. Confrontés à cette urgence humanitaire, l’équipe décide de réorienter son projet initial. Une cagnotte en ligne est lancée dans la nuit, récoltant en 24 heures plus de 30 000 $.

Le choix de l’humanitaire

Dès le 26 juillet, une cellule de crise est mise en place : logistique, achats, contacts avec les autorités locales, communication. Soutenus par l’Autorité APSARA et par leurs mécènes Nipoan Chheng-Chavigny et Florian Chavigny, l’équipe organise ses premières grosses distributions : tentes, bâches, riz, moustiquaires, kits alimentaires.

Sur le terrain, les scènes sont bouleversantes : familles sous la pluie, enfants dormant à même le sol.

Chaque mission est documentée et diffusée sur les réseaux sociaux

Peu à peu, les opérations gagnent en efficacité : alternance entre journées de préparation et journées de terrain, collecte de chiffres précis dans les camps (nombre de familles, enfants, femmes enceintes), et transparence totale auprès des donateurs. Chaque mission est documentée et diffusée sur les réseaux sociaux, mobilisant la diaspora cambodgienne et un large public international.

Annuler pour agir

Pendant ce temps, la cagnotte ne cesse d’augmengter au quotidien. Face à cette responsabilité, l’équipe prend une décision forte : reporter l’Asian Street Food Festival prévu en septembre et prolonger son séjour.

Dara et Sarah décident de rester jusqu’en septembre ; Rémy, étudiant en Master 1 Communication, met fin à son contrat d’alternance pour se consacrer à la création de reportages ; Jimmy termine son stage et rentre en France début août.

Une aventure qui marque à jamais

Les derniers jours arrivent à grands pas, et avec eux la difficulté de devoir bientôt prendre congé de la mission et arrêter d’aller dans les camps. Dire au revoir aux enfants, qui s’étaient tant attachés à l’équipe, fut l’un des moments les plus douloureux.

Cette expérience a profondément changé la vie des membres de la team Sabay. Elle les engage désormais à continuer à soutenir ces familles à travers de prochains projets, et surtout à porter leur histoire à l’international, pour que leur voix ne soit jamais oubliée.

Infos pratiques Lieu : Ateliers Varan – 6 rue Impasse de Montlouis, 75011 Paris

Date : Jeudi 2 octobre 2025

Horaires : 19h30 – 22h00

Entrée : Sur inscription à partir de 5€ (soutien à l’organisation) – Places limitées à 70 places

Accès : – Métro : Station « Philippe Auguste » ligne 2

– Bus : Arrêt « Philippe Auguste » ligne 71, Arrêt « Roquette-Père Lachaise » lignes 61, 69, 71

– Station Vélib’ Charonne – Pierre Bayle, Paris 20e

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h30 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Ateliers Varan 6 rue Impasse de Montlouis 75011 Paris

