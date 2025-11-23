Projection The Grand Budapest Hotel Wes Anderson Caméo commanderie Nancy

Projection The Grand Budapest Hotel Wes Anderson

Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 10:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Dans le cadre du Festival du Film d’Architecture en partenariat avec La Maison de l’Architecture de Lorraine, en présence Simon Weisse, miniature supervisor et maquettiste de Wes Anderson.

Le film raconte l’histoire de Gustave H. concierge du célèbre hôtel européen de l’entre-de-guerre et de son allié le plus fidèle Zéro Moustafa. Lorsque Gustave hérite d’un tableau d’une grande valeur et se retrouve accusé de meurtre, s’ensuit une série d’aventures afin de prouver son innocence.

intervenant — Miniature supervisor et maquettiste de Wes Anderson depuis The Grand Budapest Hotel (2014), c’est à Simon Weisse qu’on doit la maquette de l’iconique hôtel dans le film. Venez à sa rencontre pour découvrir l’envers du décor !

BONUS

FORMULE VIVEMENT DIMANCHE !

À déguster au Cam Café à l’issue de votre séance, sur réservation en ligne.Tout public

English :

As part of the Festival du Film d’Architecture in partnership with La Maison de l’Architecture de Lorraine, in the presence of Simon Weisse, Wes Anderson’s miniature supervisor and model maker.

The film tells the story of Gustave H., concierge at the famous European hotel between the wars, and his most loyal ally, Zéro Moustafa. When Gustave inherits a valuable painting and finds himself accused of murder, a series of adventures ensues to prove his innocence.

intervening ? Miniature supervisor and model maker for Wes Anderson since The Grand Budapest Hotel (2014), Simon Weisse is responsible for the model of the iconic hotel in the film. Come and meet him to find out what goes on behind the scenes!

BONUS

VIVEMENT DIMANCHE FORMULA!

To be enjoyed at Cam Café after your screening, with online reservation.

German :

Im Rahmen des Festival du Film d’Architecture in Zusammenarbeit mit La Maison de l’Architecture de Lorraine, in Anwesenheit von Simon Weisse, Miniature Supervisor und Modellbauer von Wes Anderson.

Der Film erzählt die Geschichte von Gustave H., dem Concierge des berühmten europäischen Hotels in der Zwischenkriegszeit, und seinem treuesten Verbündeten Zero Moustafa. Als Gustave ein wertvolles Gemälde erbt und des Mordes beschuldigt wird, folgt eine Reihe von Abenteuern, um seine Unschuld zu beweisen.

intervenierend ? Miniature Supervisor und Modellbauer von Wes Anderson seit The Grand Budapest Hotel (2014), Simon Weisse ist für das Modell des ikonischen Hotels im Film verantwortlich. Treffen Sie ihn, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen!

BONUS

FORMULA VIVA DIMANCHE!

Im Anschluss an Ihre Filmvorführung im Cam Café zu genießen (Online-Reservierung erforderlich).

Italiano :

Nell’ambito del Festival du Film d’Architecture in collaborazione con La Maison de l’Architecture de Lorraine, alla presenza di Simon Weisse, supervisore delle miniature e modellista di Wes Anderson.

Il film racconta la storia di Gustave H., concierge di un famoso hotel europeo tra le due guerre, e del suo più fedele alleato Zéro Moustafa. Quando Gustave eredita un dipinto di valore e si ritrova accusato di omicidio, si scatena una serie di avventure per dimostrare la sua innocenza.

intervenire? Supervisore di miniature e modellista di Wes Anderson da The Grand Budapest Hotel (2014), Simon Weisse è responsabile del modello dell’iconico hotel del film. Venite a conoscerlo per scoprire cosa succede dietro le quinte!

BONUS

UNA DOMENICA SPECIALE!

Da gustare al Cam Café dopo la proiezione, prenotando online.

Espanol :

En el marco del Festival du Film d’Architecture en colaboración con La Maison de l’Architecture de Lorraine, en presencia de Simon Weisse, supervisor de miniaturas y maquetista de Wes Anderson.

La película cuenta la historia de Gustave H., conserje del famoso hotel europeo de entreguerras, y su más leal aliado Zéro Moustafa. Cuando Gustave hereda un valioso cuadro y se ve acusado de asesinato, se suceden una serie de aventuras para demostrar su inocencia.

¿interviniendo? Supervisor de miniaturas y maquetista de Wes Anderson desde The Grand Budapest Hotel (2014), Simon Weisse es el responsable de la maqueta del icónico hotel de la película. ¡Ven a conocerle para saber qué ocurre entre bastidores!

BONO

¡UN DOMINGO ESPECIAL!

Para disfrutar en Cam Café después de la proyección, reserve en línea.

