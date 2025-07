Projection « The Real Estate » (2025) de Tom Bouchet Le Bahut Semur-en-Auxois

Projection « The Real Estate » (2025) de Tom Bouchet 19 – 27 juillet Le Bahut Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-07-19T14:00:00 – 2025-07-19T18:00:00

Fin : 2025-07-27T14:00:00 – 2025-07-27T18:00:00

Issue d’un tournage dans les hautes couches de l’atmosphère grâce à un ballon à hélium, cette installation immersive vous emmène au plus près du soleil à la découverte de biens immobiliers situés sur d’autres planètes.

Le Bahut 12 rue du Lycée 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté https://lebahut-semur.fr Le Bahut, installé dans l'ancien lycée de Semur-en-Auxois, développe une programmation originale axée sur l'histoire du bâtiment et de ses occupants. En tant qu'espace culturel transitoire, il offre à tous les porteurs de projets un lieu accessible à toutes formes de résidences, expositions, spectacles et concerts. accessible à pied depuis le centre-ville | Parking attenant | Rampe PMR.

© Tom Bouchet / Le Bahut