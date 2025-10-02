Projection théâtrale VIVANTES Espace Philippe Auguste Vernon

Projection théâtrale VIVANTES Espace Philippe Auguste Vernon jeudi 2 octobre 2025.

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02 21:00:00

Projection d’une pièce de théâtre construite à partir de témoignages de victimes de violences faites aux femmes, mise en scène par Elie Chouraqui, réalisée par Alexandra Fechner, et interprétée par des comédiens professionnels. À l’issue de la projection, un temps d’échanges sera proposé entre le public, les associations locales d’accompagnement des victimes et des comédiens de la pièce.

Soirée gratuite et ouverte à tous. .

