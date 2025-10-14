Projection They shot the piano player Espace des Augustins Montauban

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Début : Mardi 2025-10-14 20:30:00

Jeff Harris, un journaliste musical new-yorkais, est chargé par son éditrice d’écrire un livre sur la Bossa-nova.

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

English : Projection They shot the piano player

Jeff Harris, a New York music journalist, is commissioned by his publisher to write a book on Bossa Nova.

German :

Der New Yorker Musikjournalist Jeff Harris wird von seiner Verlegerin beauftragt, ein Buch über Bossa Nova zu schreiben.

Italiano :

Jeff Harris, giornalista musicale di New York, è stato incaricato dal suo editore di scrivere un libro sulla Bossa Nova.

Espanol : Proyección Le dispararon al pianista

Jeff Harris, un periodista musical de Nueva York, recibe el encargo de su editor para escribir un libro sobre la bossa nova.

