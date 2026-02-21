Projection Toutankhamon, le trésor découvert

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Un documentaire passionnant sur les trésors de Toutankhamon et les secrets révélés un siècle après leur découverte.

Un siècle après la découverte de la tombe de Toutankhamon, les trésors exhumés livrent encore leurs secrets. Ce documentaire réalisé par Frédéric Wilner explore l’héritage du jeune pharaon et renouvelle notre regard sur l’Égypte ancienne. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fascinating documentary on the treasures of Tutankhamen and the secrets revealed a century after their discovery.

L’événement Projection Toutankhamon, le trésor découvert Thann a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay