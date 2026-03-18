Projection – Toute la beauté et le sang versé Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Jeudi 11 juin · 20h · durée 2h · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUINFilm documentaire avec la participation de Adeline Praud, photographe et autriceNan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, elle est aussi une activiste infatigable qui se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États-Unis et dans le monde.Le film nous mène au coeur de ses combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion. La projection sera suivie d’un temps d’échanges avec Adeline Praud.Jeudi 11 juin · 20h · durée 2h · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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