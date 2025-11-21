Projection transmettre Tremargad Kafe Trémargat
Tremargad Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-21 20:30:00
L’association de soutien à la SCI organise une projection du film Transmettre au Tremargad Kafe le vendredi 21 novembre à 20h30 dans le cadre du festival Alimenterre.
Ce sera l’occasion de faire un point sur l’actualité de la SCI.
Org. La Pépie .
Tremargad Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81
