Projection transmettre Tremargad Kafe Trémargat

Tremargad Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-21 20:30:00

L’association de soutien à la SCI organise une projection du film Transmettre au Tremargad Kafe le vendredi 21 novembre à 20h30 dans le cadre du festival Alimenterre.

Ce sera l’occasion de faire un point sur l’actualité de la SCI.

Org. La Pépie .

