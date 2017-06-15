Projection Travelling .A. La fête du court métrage Espace Jean Mobian Guilers

Projection Travelling .A. La fête du court métrage

Espace Jean Mobian 79 Rue Charles de Gaulle Guilers Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Pour sa cinquième édition à Guilers, la Fête du court métrage fait son retour à l’Espace Jean Mobian et invite le public à explorer toute la richesse et la diversité du format court. Cette séance s’inscrit dans la 10ᵉ édition nationale, programmée du 25 au 31 mars 2026. Un rendez-vous incontournable qui offre chaque année l’occasion de découvrir une multitude de formes et de thématiques.

Travelling A. s’associe une nouvelle fois, heureux de satisfaire la curiosité de tous les amoureux du cinéma.

Informations pratiques

Gratuit Tout public.

PMR Pour faciliter votre venue, contactez-nous au 02 98 37 37 37 .

Espace Jean Mobian 79 Rue Charles de Gaulle Guilers 29820 Finistère Bretagne +33 2 98 07 55 35

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English : Projection Travelling .A. La fête du court métrage

L’événement Projection Travelling .A. La fête du court métrage Guilers a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue