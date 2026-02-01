Projection Travelling .A. Soirée Le nouvel Hollywood Espace Jean Mobian Guilers

Projection Travelling .A. Soirée Le nouvel Hollywood

Espace Jean Mobian 79 Rue Charles de Gaulle Guilers Finistère

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Le lauréat Réalisateur Mike NICHOLS 1967 Durée 1 h 45

Un étudiant de 21 ans, récemment diplômé de l’Université refuse un avenir tracé d’avance. Il est séduit par Mme ROBINSON, une femme d’âge mûr et tombe peu de temps après amoureux de sa fille.

Premier jalon du Nouvel Hollywood , entêtante musique de SIMON AND GARFUNKEL, le film de Mike NICHOLS qui sut capter l’air du temps, est un immense succès dès sa sortie.

– Gratuit

PMR Pour faciliter votre venue, contactez-nous au 02 98 37 37 37 .

Espace Jean Mobian 79 Rue Charles de Gaulle Guilers 29820 Finistère Bretagne +33 2 98 07 55 35

