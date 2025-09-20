Projection trois de la Canebière Médiathèque Simone VEIL La Ciotat

Projection trois de la Canebière Samedi 20 septembre, 16h00 Médiathèque Simone VEIL Bouches-du-Rhône

Public Ado/adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque vous invite à (re)découvrir Trois de la Canebière, un film réalisé par Maurice de Canonge et produit par Ignace Morgenstern.

Installez-vous confortablement pour une projection de 1h42.

D’après l’opérette d’ Henri ALIBERT et rené SARVIL, avec le concours de la société René Château Vidéo.

Médiathèque Simone VEIL Rue de l’ancien hôpital 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 32 70 60 [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.32.70.60 »}]

Ville de La Ciotat