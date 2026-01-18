PROJECTION TROIS SOEURS FEMMES DE LA MARDOOWARRA Saint-Bauzille-de-Putois

PROJECTION TROIS SOEURS FEMMES DE LA MARDOOWARRA

Plan d’Eau Chemin des Sauzèdes Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Documentaire: portrait croisé de trois soeurs aborigènes de la communauté Nyikina, un des 500 peuples aborigènes d’Australie, tourné durant une période de 7 ans;

Film documentaire portrait croisé de trois soeurs aborigènes de la communauté Nyikina, un des des 500 peuples aborigènes d’ Australie. Magali Privat la réalisatrice présentera en introduction la situation géographique et historique de l’Australie et des Aborigènes. Un échange avec le public aura lieu après la projection.

Entrée libre, une collecte sera réalisée au profit de la communauté Nyikina. .

Plan d’Eau Chemin des Sauzèdes Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 6 12 64 22 90 marif.issert@orange.fr

English :

Documentary: a cross-cultural portrait of three Aboriginal sisters from the Nyikina community, one of Australia’s 500 Aboriginal peoples, shot over a period of 7 years;

