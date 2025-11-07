[PROJECTION – Truman Show] Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Paris

Dans ce film culte de Peter Weir, Truman mène une vie ordinaire… jusqu’au jour où il découvre que toute son existence est en réalité un immense plateau de télévision, observé par le monde entier depuis sa naissance. Manipulé, contrôlé, filmé à son insu : Truman tente alors de reprendre le contrôle de sa vie.

Cette projection s’inscrit dans notre thématique de saison : Démocratie, dictature et résistances.

Elle sera suivie d’un débat pour questionner ensemble les notions de liberté, de surveillance, de contrôle social et de choix individuel.

❤️ 07.11 à 19h

Gratuit – Inscription auprès de l’accueil ou via valeyre@ligueparis.org

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24 rue de Rochechouart 75009 3ème étageParis

+33148782012 valeyre@igueparis.org