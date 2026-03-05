Projection Tu nourriras le Monde La Vieille Ecole Bourgougnague
Projection Tu nourriras le Monde La Vieille Ecole Bourgougnague vendredi 13 mars 2026.
Projection Tu nourriras le Monde
La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à la projection du film documentaire Tu nourriras le monde, une production de Paroles de Paysans. Un échange avec un des réalisateur et un buffet suivront cette projection. Venez nombreux !
L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à la projection du film documentaire Tu nourriras le monde, une production de Paroles de Paysans. Un échange avec un des réalisateur et un buffet suivront cette projection. Venez nombreux ! .
La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection Tu nourriras le Monde
Les Copains de la Vieille École invites you to a screening of the documentary film Tu nourriras le monde, produced by Paroles de Paysans. A discussion with one of the directors and a buffet will follow the screening. We look forward to seeing you there!
L’événement Projection Tu nourriras le Monde Bourgougnague a été mis à jour le 2026-03-03 par OT du Pays de Lauzun