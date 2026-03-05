Projection Tu nourriras le Monde La Vieille Ecole Bourgougnague

Projection Tu nourriras le Monde

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à la projection du film documentaire Tu nourriras le monde, une production de Paroles de Paysans. Un échange avec un des réalisateur et un buffet suivront cette projection. Venez nombreux !

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Projection Tu nourriras le Monde

Les Copains de la Vieille École invites you to a screening of the documentary film Tu nourriras le monde, produced by Paroles de Paysans. A discussion with one of the directors and a buffet will follow the screening. We look forward to seeing you there!

