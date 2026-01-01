Projection Un espoir pour l’effrai Maison de l’Etudiant La Rochelle

Projection Un espoir pour l’effrai

Maison de l’Etudiant 3 Passage Jacqueline de Romilly La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 18:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

L’association étudiante Les Blairoudeurs et le Groupe Jeunes LPO organisent en partenariat avec l’Université, une projection du film Un Espoir pour l’Effraie , gratuite et ouverte à tous·tes (pas seulement aux étudiant·es).

Maison de l’Etudiant 3 Passage Jacqueline de Romilly La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine charente.maritime@lpo.fr

English : Projection Hope for the barn owl

The student association Les Blairoudeurs and the Groupe Jeunes LPO, in partnership with the University, are organizing a screening of the film Un Espoir pour l’Effraie , free of charge and open to all (not just students).

