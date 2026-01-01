Projection Un espoir pour l’effrai Maison de l’Etudiant La Rochelle
Projection Un espoir pour l’effrai Maison de l’Etudiant La Rochelle jeudi 29 janvier 2026.
Projection Un espoir pour l’effrai
Maison de l’Etudiant 3 Passage Jacqueline de Romilly La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 18:30:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
L’association étudiante Les Blairoudeurs et le Groupe Jeunes LPO organisent en partenariat avec l’Université, une projection du film Un Espoir pour l’Effraie , gratuite et ouverte à tous·tes (pas seulement aux étudiant·es).
.
Maison de l’Etudiant 3 Passage Jacqueline de Romilly La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine charente.maritime@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection Hope for the barn owl
The student association Les Blairoudeurs and the Groupe Jeunes LPO, in partnership with the University, are organizing a screening of the film Un Espoir pour l’Effraie , free of charge and open to all (not just students).
L’événement Projection Un espoir pour l’effrai La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-17 par Nous La Rochelle