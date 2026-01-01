Projection Une enfance allemande île d’Amrum, 1945 Montfort-sur-Meu

Projection Une enfance allemande île d’Amrum, 1945

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Le jeudi 22 janvier à 20h30, le cinéma La Cane en partenariat avec le Comité de Jumelage de Montfort-sur-Meu propose un drame allemand de Fatih Akin dans le cadre de la journée de l’amitié franco-allemande.

Printemps 1945, sur l’île d’Amrum, au large de l’Allemagne. Dans les derniers jours de la guerre, Nanning, 12 ans, brave une mer dangereuse pour chasser les phoques, pêche de nuit et travaille à la ferme voisine pour aider sa mère à nourrir la famille. Lorsque la paix arrive enfin, de nouveaux conflits surgissent, et Nanning doit apprendre à tracer son propre chemin dans un monde bouleversé.

Durée 1h33.

Tarif 4.30€ .

