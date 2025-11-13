Projection : « Une Française à Kaboul, l’aventure d’une vie » Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Projection : « Une Française à Kaboul, l’aventure d’une vie » Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes jeudi 13 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

En 1928, Elizabeth Naim Ziai (née Bellet), une jeune Bretonne, épouse le cousin du roi d’Afghanistan. Le couple s’installe à Kaboul et elle se destine à une existence oisive. Mais, un an plus tard, le roi est détrôné par un rebelle rétrograde. Dès lors, rien ne se déroule comme prévu. Pourtant, Elisabeth Naim Ziai reste à Kaboul et consacre sa vie à faire avancer la cause des femmes dans son pays d’adoption. Son aventure méconnue permet de revisiter une époque où l’Afghanistan s’est ouvert et où le sort des femmes s’est considérablement amélioré.En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. Infos et contact : Pascal Le Meur 02 51 72 96 89, pascal.lemeur@loire-atlantique.fr, www.cinematheque-bretagne.bzhEntrée libre dans la limite des places disponibles.Conférence proposée en écho à l’exposition 24h de la vie d’une femme présentée aux Archives de Loire-Atlantique du 20 octobre au 19 décembre 2025.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/une-francaise-a-kaboul-l-aventure-d-une-vie-de-c-erlih-et-m-p-camus/INFOLOC-8617709?dateIndex=0