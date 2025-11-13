Projection : « Une Française à Kaboul, l’aventure d’une vie » Archives Départementales Nantes

Projection : « Une Française à Kaboul, l’aventure d’une vie » Jeudi 13 novembre, 18h00 Archives Départementales Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T18:00:00+01:00 – 2025-11-13T19:30:00+01:00

Fin : 2025-11-13T18:00:00+01:00 – 2025-11-13T19:30:00+01:00

En 1928, Elizabeth Naim Ziai (née Bellet), une jeune Bretonne, épouse le cousin du roi d’Afghanistan. Le couple s’installe à Kaboul et elle se destine à une existence oisive. Mais, un an plus tard, le roi est détrôné par un rebelle rétrograde. Dès lors, rien ne se déroule comme prévu. Pourtant, Elisabeth Naim Ziai reste à Kaboul et consacre sa vie à faire avancer la cause des femmes dans son pays d’adoption. Son aventure méconnue permet de revisiter une époque où l’Afghanistan s’est ouvert et où le sort des femmes s’est considérablement amélioré.

En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. Infos et contact : Pascal Le Meur 02 51 72 96 89, pascal.lemeur@loire-atlantique.fr, www.cinematheque-bretagne.bzh

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence proposée en écho à l’exposition 24h de la vie d’une femme présentée aux Archives de Loire-Atlantique du 20 octobre au 19 décembre 2025.

Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un film de Charlotte Erlih et Marie-Pierre Camus (2023, 54 min). nantes nantes métropole

Affiche du film © Kepler22 Productions