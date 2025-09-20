Projection Unfinished Italy Bibliothèque de l’Alcazar Marseille

Projection Unfinished Italy Bibliothèque de l’Alcazar Marseille samedi 20 septembre 2025.

Projection Unfinished Italy Samedi 20 septembre, 14h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Projection-rencontre

voyage en trois escales à travers le patrimoine architectural méditerranéen.

Unfinished Italy

Film de Benoit Felici,2010, 32 mn. Un voyage à la recherche des « inachevés », stades, hôpitaux, théâtres, dont la construction a été interrompue. Ce style architectural le plus important en Italie, de l’après-guerre jusqu’à nos jours, pose la question de la sauvegarde de la mémoire archéologique.

En collaboration avec le CMCA.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 MARSEILLE Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr https://www.facebook.com/marseillebiblio/;https://www.instagram.com/marseillebiblio/?hl=fr;https://twitter.com/marseillebiblio?lang=fr Tramway T2 et T3 arrêt Belsunce Alcazar. Métro M1 station Colbert, M2 station Noailles. Bus : 31, 32, 41, 49, 55, 60, 61, 70, 80, 81, 82, 82S, 83, 89, 97

Projection-rencontre

@DR