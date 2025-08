Projection unique du film « L’espion de Dieu » Cinéma Grand écran Vichy

Projection unique du film « L’espion de Dieu » Cinéma Grand écran Vichy dimanche 7 septembre 2025.

Cinéma Grand écran 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Film de cinéma inspiré de l’histoire d’un pasteur allemand qui a résisté au nazisme pendant la 2ème guerre mondiale (2025)

Cinéma Grand écran 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 03 27 georgia.pouliquen@gmail.com

English :

Motion picture inspired by the story of a German pastor who resisted Nazism during WW2 (2025)

German :

Kinofilm, der von der Geschichte eines deutschen Pastors inspiriert ist, der während des Zweiten Weltkriegs Widerstand gegen die Nazis leistete (2025)

Italiano :

Film cinematografico basato sulla storia di un pastore tedesco che si oppose al nazismo durante la seconda guerra mondiale (2025)

Espanol :

Película de cine basada en la historia de un pastor alemán que se resistió al nazismo durante la II Guerra Mundial (2025)

