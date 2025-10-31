Projection Vendredi 31 octobre 2025- CINÉ GOOD LOOK & SUPERFILM | FRANKENWEENIE DE TIM BURTON Frac Bretagne Rennes Vendredi 31 octobre, 19h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et Gratuite

Avez-vous déjà vu combien le bâtiment Frac était gothique ? Saviez-vous que son architecte, Odile Decq, s’amuse à dire qu’elle est la fille de Dracula ? Le groupe Superfilm* y répond en proposant la projection du film Frankenweenie de Tim Burton le vendredi 31 octobre à 19h30, le soir d’Halloween.

**On prépare les bonbons, mais si vous en voulez, il faudra nous faire peur (un petit peu) ! Venez déguisé.es avec votre sac à friandises !**

**Frankenweenie de Tim Burton, animation, 2012, 1h 27 min – à partir de 9 ans**

_Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications de son cru… Victor va tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky s’échappe, ses copain et copines de classe, ses professeur.es et la ville tout entière vont apprendre que vouloir mettre la vie en laisse peut avoir quelques monstrueuses conséquences…_

*Superfilm est un atelier animé par le Frac Bretagne et le Cadran, association 3 Regards Léo Lagrange, invitant les habitantes et habitants de Beauregard à programmer des films au Ciné Good Look du Frac et en plein air.

Ciné Good Look c’est le cinéma du Frac Bretagne à Rennes. Une salle de projection sur les hauteurs de Beauregard. Et des films qui scrutent toute l’année le cinéma pop, bis, documentaire, expérimental, familial… et qui épouse les expositions d’art du moment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-31T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-31T21:30:00.000+01:00

Frac Bretagne 19 Av. André Mussat, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine