2025-06-26 19:00:00

« Les Rencontres d’Amblie », en partenariat avec l’Université inter-âges de Bayeux et l’association des villes de France de Bayeux présentent la projection vidéo Pierre Bonte, la mémoire de nos villages, portraits de gens simples et magnifiques.

Salle des fêtes Amblie

Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 6 03 20 68 60 lesrencontresdamblie@gmail.com

English : Projection vidéo à Amblie

« Les Rencontres d’Amblie », in partnership with the Université inter-âges de Bayeux and the Association des villes de France de Bayeux present the video projection: Pierre Bonte, la mémoire de nos villages, portraits of simple, beautiful people.

German : Projection vidéo à Amblie

« Les Rencontres d’Amblie », in Partnerschaft mit der Université inter-âges de Bayeux und der Association des villes de France de Bayeux präsentieren die Videoprojektion Pierre Bonte, la mémoire de nos villages, portraits de gens simples et magnifiques (Pierre Bonte, das Gedächtnis unserer Dörfer, Porträts einfacher und wunderbarer Menschen).

Italiano :

« Les Rencontres d’Amblie », in collaborazione con l’Université inter-âges de Bayeux e l’Association des villes de France de Bayeux presentano la proiezione del video: Pierre Bonte, la mémoire de nos villages, ritratti di persone semplici e belle.

Espanol :

« Les Rencontres d’Amblie », en colaboración con la Université inter-âges de Bayeux y la Association des villes de France de Bayeux presentan la proyección de vídeo: Pierre Bonte, la mémoire de nos villages, retratos de gentes sencillas y bellas.

