Projection vidéo mapping sur les voiles du Kraken Marseille 1er Arrondissement

Le 13 septembre sur le Vieux-Port de Marseille un spectacle vidéo mapping projeté sur les voiles du Kraken.

Dans le cadre d’une collaboration artistique, l’association Wings of the Ocean et le collectif Polymer s’associent autour d’une programmation mixte engagée contre la pollution plastique en mer.

A cette occasion, le 13 septembre à la tombée de la nuit, le Kraken hissera les voiles pour offrir un espace de projection au duo le Renard et la Baleine. A la croisée de leurs disciplines, Manon Lefébure, artiste plasticienne et conteuse et Tom Hébrard, artiste designer, proposent une création audio-visuelle originale autour de la pollution plastique. Ensemble ils embarquent le public à lever les yeux vers un spectacle poétique, entre performance artistique et fresque illustrée.

Leur œuvre prend vie grâce au VisioPhare, un outil de projection low-tech et open source, né d’un vieux rétroprojecteur détourné par Tom, tandis que Manon tisse un récit sonore intime autour du plastique.

Ensemble, ils remontent le fil des rivières et des filières pour interroger l’origine du plastique, ses usages, et les chemins pour s’en affranchir. Leur ambition forger des imaginaires désirables, les incarner, et les partager pour poser une question simple comment en finir avec le plastique ?

Le spectacle qui s’intitule Bout de ficelle mise sur la spontanéité et l’effervescence du Vieux Port pour sensibiliser un large public. .

Quai de la Fraternité Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of an artistic collaboration, the Wings of the Ocean association and the Polymer collective are teaming up for a mixed program committed to fighting plastic pollution at sea.

German :

Im Rahmen einer künstlerischen Zusammenarbeit haben sich der Verein Wings of the Ocean und das Kollektiv Polymer zusammengeschlossen, um ein gemischtes Programm zu gestalten, das sich gegen die Plastikverschmutzung der Meere engagiert.

Italiano :

Nell’ambito di una collaborazione artistica, l’associazione Wings of the Ocean e il collettivo Polymer si uniscono per realizzare un programma misto impegnato nella lotta all’inquinamento da plastica in mare.

Espanol :

En el marco de una colaboración artística, la asociación Wings of the Ocean y el colectivo Polymer se unen para presentar un programa mixto comprometido con la lucha contra la contaminación marina por plásticos.

