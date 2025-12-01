Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection vidéo sur la Basilique Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Projection vidéo sur la Basilique Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray samedi 20 décembre 2025.

Projection vidéo sur la Basilique

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-26 20:30:00

Date(s) :
2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Saint-Anne-d’Auray s’illumine !

Illuminations Le Live Musique Académie de Musique et d’Arts Sacrés
Texte Étienne Mahieux   .

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80 

L’événement Projection vidéo sur la Basilique Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon