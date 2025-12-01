Projection vidéo sur la Basilique Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
Projection vidéo sur la Basilique Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray samedi 20 décembre 2025.
Projection vidéo sur la Basilique
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-26 20:30:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28
Saint-Anne-d’Auray s’illumine !
Illuminations Le Live Musique Académie de Musique et d’Arts Sacrés
Texte Étienne Mahieux .
