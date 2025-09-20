Projection : visite du cinéma, histoire de la projection Cinéma Le Long-Court Coutances

Durée 2h, 7,5€, 6,5€ tarif réduit, 4,5€ <14 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T18:15:00 – 2025-09-20T20:15:00 Fin : 2025-09-20T18:15:00 - 2025-09-20T20:15:00

Le cinéma Le Long-courT de Coutances propose le samedi 20 septembre à 18h15 une présentation de l’histoire de la projection du 35mm au numérique, avec une visite de la cabine de projection. L’animation sera suivie de la projection du film La Ruée vers l’Or de Charlie Chaplin. Pensez à acheter vos places en ligne : ACHAT DES PLACES

Cinéma Le Long-Court 24 Rue Saint-maur, 50200 Coutances, France Coutances 50200 Manche Normandie 0233075709 https://www.lelongcourt.fr [{« link »: « https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0324&ids=26008 »}] Le Long-courT est un cinéma de deux salles, géré par l’association Le Long-courT et les salariés.

La programmation rassemble des films grand public et des films plus fragiles, VO et VF.

