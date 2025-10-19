Projection Vive les microbes + rencontre Place de l’Église Callac

Projection Vive les microbes + rencontre

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 17:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Depuis 50 ans, la part de la population souffrant d’asthme et d’allergies est passée de 5% à 30%. Après avoir écarté les autres acteurs d’explication, les scientifiques concluent que la cause principale est le manque de diversité microbienne dans nos milieux de vie, artificialisés de plus en plus aseptisés. [Les docs du mois, séance suivie d’une rencontre avec François Moutou, docteur vétérinaire à la retraite, il est notamment spécialiste en épidémiologie] .

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

