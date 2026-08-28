Informations pratiques

Sainte-Eulalie-en-Born

Projection Vivre avec les loups de Jean Michel Bernard

101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 19:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

En complément de l’exposition sur les Loup qui sera dans nos murs du 3 au 29 novembre, la projection du très beau film de Jean-Michel Bertrand Vivre avec les loups sera proposée. Cette immersion au cœur du vivant nous apprendra à mieux le connaître, le comprendre, au-delà de tous conflits…une véritable ode à la tolérance et à la nature !

Cette animation est ouverte à tous et gratuite ! .

101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48 ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr

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English : Projection Vivre avec les loups de Jean Michel Bernard

L’événement Projection Vivre avec les loups de Jean Michel Bernard Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Grands Lacs