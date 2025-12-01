Projection Vues d’ici un programme de courts-métrages Redon

Projection Vues d’ici un programme de courts-métrages

12, Quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 22:30:00

2025-12-11

Venez à la découverte de courts métrages produits par des Breton·nes !

En présence des membres des équipes des films.

La fédération de professionnel·le·s du cinéma en Bretagne (Films en Bretagne) vous propose une séance de courts métrages produits par des Breton·ne·s, ainsi que l’occasion de découvrir les différents métiers du cinéma.

Au programme, 4 courts métrages, pour tous les goûts !

—

Dernier jour à Sofia (de Denis Spiridonov)

Pitch Dima a quitté la Russie en février 2022. Mais un an et demi plus tard, sans travail ni ressources à Sofia, il lui est difficile de rester fidèle à ses principes. La veille de son retour au pays, il doit à nouveau faire face à lui-même et à la guerre.

—

Enfin elle les tue tous (de Céline Novel)

Pitch Marilyn, timide quinquagénaire, est devenue caissière de cinéma faute d’avoir réussi sa carrière d’actrice. Mais un jour, un casting est organisé dans son cinéma. Une chance inespérée qu’elle ne va pas laisser passer, même si, pour cela, elle doit défier l’autorité de son directeur.

—

L’Algorithme du lait caillé (d’Emilie Janin)

Vincent, éleveur laitier, se retrouve sans vaches et criblé de dettes. Lorsqu’il tente de se suicider, son fusil touche une ligne électrique qui coupe internet dans tout le village, privant sa fille Romane — en passe de devenir gameuse internationale — d’une sélection pour un tournoi renommé. Alors que la détresse ronge Vincent, Romane se débat pour saisir sa chance.

—

Signal (de Mathilde Parquet et Emma Carré)

Claudie est passionnée par son métier pour le moins atypique sonder l’espace à la recherche de signes de vie, dans l’espoir d’établir un contact. Absorbée par sa mission, elle perd peu à peu contact avec son entourage… au point que la réalité elle-même pourrait lui échapper. .

