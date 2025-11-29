Projection We are coming, chronique d’une révolution féministe de Claire Faure au 18 Castelfranc

Projection We are coming, chronique d’une révolution féministe de Claire Faure au 18

Chemin des pradelles Castelfranc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Kinomad s’associe au 18 et au festival féministe itinérant du Lot pour la 2ème année consécutive en projetant le film We are coming, chronique d’une révolution féministe de Claire Faure le Samedi 29 Novembre à partir de 19h, qui sera suivie d’une discussion autour de tables d’information, d’un Karaoké Queer et et d’une fin de soirée DJ animées par Duchesse Bleue.

Kinomad s’associe au 18 et au festival féministe itinérant du Lot pour la 2ème année consécutive en projetant le film We are coming, chronique d’une révolution féministe de Claire Faure le Samedi 29 Novembre à partir de 19h, qui sera suivie d’une discussion autour de tables d’information, d’un Karaoké Queer et et d’une fin de soirée DJ animées par Duchesse Bleue. .

Chemin des pradelles Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 7 82 80 50 73 contact@kinomad.fr

English :

Kinomad is joining forces with the 18 and the Lot feminist itinerant festival for the 2nd year running to screen Claire Faure?s film We are coming, chronique d?une révolution féministe on Saturday November 29 from 7pm, followed by an information table discussion, Queer Karaoke and a late-night DJ session hosted by Duchesse Bleue.

German :

Kinomad ist das zweite Jahr in Folge Partner von 18 und dem Feministischen Wanderfestival im Lot und zeigt am Samstag, den 29. November ab 19 Uhr den Film We are coming, chronique d’une révolution féministe von Claire Faure. Anschließend gibt es eine Diskussion an Infotischen, eine Queer-Karaoke und einen DJ-Abend, der von Duchesse Bleue moderiert wird.

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, Kinomad unisce le forze con il festival femminista itinerante 18 and the Lot per proiettare il film di Claire Faure We are coming, chronicle of a feminist revolution sabato 29 novembre a partire dalle 19.00, seguito da un dibattito ai tavoli informativi, da un Queer Karaoke e da una sessione di DJ a tarda notte ospitata da Duchesse Bleue.

Espanol :

Kinomad se une por segundo año consecutivo al festival feminista itinerante 18 and the Lot para proyectar la película de Claire Faure We are coming, crónica de una revolución feminista el sábado 29 de noviembre a partir de las 19.00 horas, seguida de un debate en mesas informativas, un Karaoke Queer y una sesión nocturna de DJ a cargo de Duchesse Bleue.

L’événement Projection We are coming, chronique d’une révolution féministe de Claire Faure au 18 Castelfranc a été mis à jour le 2025-11-15 par OT Cahors Vallée du Lot