Projection Why The Camino Rue Dixmude Lesneven

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Début : 2025-09-19 18:00:00
2025-09-19
Pourquoi faire chemin jusqu’à Saint Jacques de Compostelle ?
Est-ce un pèlerinage, une randonnée, une mise à distance de mon quotidien, une fuite, les prémisses d’une bifurcation ? Tout cela ?
Le 5 mars 2023, je suis parti de la maison à Plourin dans le Finistère nord pour rejoindre Fisterra. Mais au fond, était-ce bien la destination qui m’importait ?
Projection en présence du réalisateur. .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 13 47
