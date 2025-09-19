Projection Why The Camino Rue Dixmude Lesneven

Projection Why The Camino

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Début : 2025-09-19 18:00:00

Pourquoi faire chemin jusqu’à Saint Jacques de Compostelle ?

Est-ce un pèlerinage, une randonnée, une mise à distance de mon quotidien, une fuite, les prémisses d’une bifurcation ? Tout cela ?

Le 5 mars 2023, je suis parti de la maison à Plourin dans le Finistère nord pour rejoindre Fisterra. Mais au fond, était-ce bien la destination qui m’importait ?

Projection en présence du réalisateur. .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 13 47

