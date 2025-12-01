Projection Zootopie 2 Cinéma Pax Le Pouliguen

Projection Zootopie 2

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-29 14:15:00

fin : 2025-12-29 16:05:00

2025-12-29

La ville du Pouliguen a le plaisir de vous offrir cette séance, dans la limite des places disponibles.

Film d’animation et d’aventure de Byron Howard et de Jared Bush.

A partir de 6 ans. .

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 17 97 contact@cinemapax.fr

