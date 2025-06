Projection_ Aux Tableaux – Marseille 3e Arrondissement 25 juin 2025 21:00

L’association Juxtapoz fête les 10 ans de l’exposition Aux Tableaux. À cette occasion, l’équipe projettera le documentaire du même nom réalisé par Francesca Berselli.

Ce documentaire révèle les coulisses de l’exposition Aux Tableaux ! Du départ des soeurs, gardiennes de l’école, au travail des artistes en passant par des moments de vie aussi drôles que percutants, tout y est de ces quatre mois de résidence aux allures d’une grande colocation.

Réalisé par Francesca Berselli avec l’aide de Sarah Dorival au montage, le documentaire nous embarque pendant 60 minutes dans l’envers du décor d’une aventure aussi artistique qu’une humaine.



La projection se fera en présence des réalisatrices Francesca Berselli & Sarah Dorival, de l’équipe Juxtapoz, d’Alexandre d’Alesio directeur artistique de l’exposition, et des artistes marseillais de l’exposition.

Le livre de l’exposition sera en vente sur place (10€).

Située au coeur de Marseille, entre la préfecture et le cours Julien, l’ancienne école Saint Thomas d’Aquin s’étendait sur plus de 4500 m2 et regroupait à l’époque un ensemble scolaire maternelle, primaire, collège et lycée.

Autrefois bastide Flotte de la Buzine , ce remarquable bâtiment du XVIIIème siècle figure sur la liste des monuments historiques depuis 2013.

C’est dans cette école, fermée depuis 2012, que l’association Juxtapoz eu l’opportunité de coordonner en 2015 un projet de résidence et d’exposition qui débouchera sur l’exposition Aux Tableaux.

Alexandre d’Alessio, directeur artistique de l’évènement, sélectionnera une quarantaine d’artistes pour concevoir des oeuvres éphémères à même les murs (salles de classe, cours extérieures, préau, etc).



Ecriture Réalisation Francesca Berselli

Montage Francesca Berselli, Sarah Dorival

Animation 2D Nicolas Binot

Direction de production Nathalie Bély

Film documentaire 60’ .

Le Couvent

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

