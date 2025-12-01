[PROJECTION]Le roi des forêts ancestrales, l’ours brun CAUTERETS Cauterets

[PROJECTION]Le roi des forêts ancestrales, l’ours brun

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22 17:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Ce documentaire est issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Dans cet épisode, vous pénétrerez au coeur des vieilles forêts de montagne, à la recherche de cet animal mythique qu’est l’ours. Vous suivrez la trace du plus emblématique représentant de la nature pyrénéenne. Au cours de cette quête, vous découvrirez surtout l’infinie richesse des vieilles forêts de l’étage montagnard.

Réalisation Alwa DELUZE, société de prodution Bellota

Durée 43 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription

.

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

This documentary is part of the Secret Pyrenees trilogy. In this episode, we take you into the heart of the ancient mountain forests, in search of the mythical bear. You’ll follow in the footsteps of the most emblematic representative of Pyrenean nature. In the course of this quest, you will discover the infinite richness of the old-growth forests of the mountains.

Produced by: Alwa DELUZE, Bellota production company

Running time: 43 minutes

Free admission No registration required

German :

Dieser Dokumentarfilm ist Teil der Trilogie Die geheimen Pyrenäen . In dieser Episode dringen Sie in die alten Bergwälder ein und suchen nach dem mythischen Tier, dem Bären. Sie folgen den Spuren des symbolträchtigsten Vertreters der Natur in den Pyrenäen. Auf dieser Suche werden Sie vor allem den unendlichen Reichtum der alten Wälder der Bergstufe entdecken.

Regie: Alwa DELUZE, Produktionsfirma Bellota

Dauer: 43 Minuten

Freier Eintritt Ohne Anmeldung

Italiano :

Questo documentario fa parte della trilogia Pirenei segreti . In questo episodio, vi addentrerete nel cuore delle antiche foreste di montagna, alla ricerca di quell’animale mitico che è l’orso. Seguirete le tracce del più emblematico rappresentante della natura pirenaica. Nel corso di questa ricerca, scoprirete l’infinita ricchezza delle foreste secolari di montagna.

Prodotto da: Alwa DELUZE, società di produzione Bellota

Durata: 43 minuti

Ingresso libero Non è richiesta la registrazione

Espanol :

Este documental forma parte de la trilogía Pirineos secretos . En este episodio, se adentrará en el corazón de los antiguos bosques de montaña, en busca del mítico animal que es el oso. Seguirá los pasos del representante más emblemático de la naturaleza pirenaica. En el transcurso de esta búsqueda, descubrirá la infinita riqueza de los viejos bosques de montaña.

Realización: Alwa DELUZE, productora Bellota

Duración: 43 minutos

Entrada gratuita No es necesario inscribirse

L’événement [PROJECTION]Le roi des forêts ancestrales, l’ours brun Cauterets a été mis à jour le 2025-11-13 par Parc National des Pyrénées|CDT65