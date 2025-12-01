[PROJECTION]Les Pyrénées secrètes le roi des forêts ancestrales, l’Ours CAUTERETS Cauterets

[PROJECTION]Les Pyrénées secrètes le roi des forêts ancestrales, l’Ours

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-22 11:00:00

fin : 2025-12-22 12:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Ce documentaire est issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Dans cet épisode, vous pénétrerez au cœur des vieilles forêts de montagne, à la recherche de cet animal mythique qu’est l’ours. Vous suivrez la trace du plus emblématique représentant de la nature pyrénéenne. Au cours de cette quête, vous découvrirez surtout l’infinie richesse des vieilles forêts de l’étage montagnard.

Réalisé par Alwa Deluze Écrit par Laurent Nédélec, Alwa Deluze, Grégory Ortet

Durée 43 minutes

RDV à la Maison du Parc national de Cauterets

English :

This documentary is part of the Secret Pyrenees trilogy. In this episode, we take you deep into the old-growth forests of the Pyrenees, in search of the mythical bear. You’ll follow in the footsteps of the most emblematic representative of Pyrenean nature. In the course of this quest, you’ll discover the infinite richness of the old-growth forests of the mountains.

Directed by Alwa Deluze Written by Laurent Nédélec, Alwa Deluze, Grégory Ortet

Running time: 43 minutes

Meet at the Maison du Parc national de Cauterets

German :

Dieser Dokumentarfilm ist Teil der Trilogie Die geheimen Pyrenäen . In dieser Episode dringen Sie in die alten Bergwälder ein und suchen nach dem mythischen Tier, dem Bären. Sie folgen den Spuren des symbolträchtigsten Vertreters der Natur in den Pyrenäen. Auf dieser Suche werden Sie vor allem den unendlichen Reichtum der alten Wälder der Bergstufe entdecken.

Regie: Alwa Deluze Drehbuch: Laurent Nédélec, Alwa Deluze, Grégory Ortet

Dauer: 43 Minuten

RDV im Haus des Nationalparks in Cauterets

Italiano :

Questo documentario fa parte della trilogia Pirenei segreti . In questo episodio, vi addentrerete nel cuore delle antiche foreste di montagna, alla ricerca di questo animale mitico che è l’orso. Seguirete le tracce del più emblematico rappresentante della natura pirenaica. Nel corso di questa ricerca, scoprirete l’infinita ricchezza delle foreste secolari di montagna.

Regia di Alwa Deluze Scritto da Laurent Nédélec, Alwa Deluze, Grégory Ortet

Durata: 43 minuti

Appuntamento alla Maison du Parc national de Cauterets

Espanol :

Este documental forma parte de la trilogía Pirineos secretos . En este episodio, se adentrará en el corazón de los antiguos bosques de montaña, en busca de ese animal mítico que es el oso. Seguirá los pasos del representante más emblemático de la naturaleza pirenaica. En el transcurso de esta búsqueda, descubrirá la infinita riqueza de los viejos bosques de montaña.

Dirección: Alwa Deluze Guión: Laurent Nédélec, Alwa Deluze, Grégory Ortet

Duración: 43 minutos

Cita en la Maison du Parc national de Cauterets

