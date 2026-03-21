Projections à la Micro-folie

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-04-08 2026-05-20

Documentaire le 8 avril et Court métrage le 20 mai

À l’occasion de l’exposition qui lui est consacrée à la Philharmonie de Paris, ARTE propose une exploration sensible de l’univers de Vassily Kandinsky (1866-1944). Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture Documentaire de Pierre-Henri Gibert, coécrit avec Adrien Minard. Co-Production ARTE France, Cinétévé, Centre Pompidou (France, 2025, 54 minutes).

Séance à 14h, 15h et 16h le 8 avril.

Orchestre cherche et trouve autour du monde court métrage d’animation d’après l’oeuvre de Chloé Perarnau publiée aux Editions de l’Agrume. Une coproduction Opéra nationale de Lorraine et Amopix. Séance à 15h et à 16h le mercredi 20 mai. .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 65 89 59 99 microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr

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English :

Documentary on April 8 and Short Film on May 20

L’événement Projections à la Micro-folie Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE