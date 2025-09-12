Projections à l’Alcazar en septembre et octobre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Projections à l’Alcazar en septembre et octobre

Du 12/09 au 31/10/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Projections pour tous à la Bibliothèque Alcazar BMVR.

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !





► PROJECTIONS



VENDREDI 12 SEPTEMBRE À 15H

> Salle de conférence

Le petit fugitif (Little Fugitive)

De Ray Asley, Morris Engel et Ruth Orkin. Avec Richie Andrusco. États-Unis, 1953, 1h17, VOSTFR. Version restaurée.

Brooklyn, années 50. Joey s’enfuit à Coney Island, immense plage new-yorkaise. Le chainon manquant du cinéma moderne.

Projection suivie d’un échange avec le public.



SAMEDI 13 SEPTEMBRE À 14H

> Salle de conférence

[Ciné-philo]

La fracture

De Catherine Corsini (2021, 1h39)

Projection suivie d’un échange avec des professeurs de philosophie.

Raf et Julie, un couple en crise, se retrouvent aux urgences le soir d’une manifestation des Gilets Jaunes. Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats leurs préjugés.

En collaboration avec le Collectif des philosophes publics.



VENDREDI 24 OCTOBRE À 15H

> Salle de conférence

Quatre nuits d’un rêveur

De Robert Bresson. Avec Isabelle Weingarten, Guillaume Des Forêts. France, 1971, 1h23. Version restaurée.

Une nuit à Paris, Jacques, un jeune peintre, empêche Marthe de sauter dans la Seine du haut du Pont-Neuf.

D’après une nouvelle de Dostoïevski.

Projection suivie d’un échange avec le public.



VENDREDI 31 OCTOBRE À 15H

> Salle de conférence

L’étrange Noël de Monsieur Jack

(The Nightmare before Christmas)

Film d’animation de Henry Selick. Scénario et idée originale de Tim Burton. États-Unis, 1993, 1h16, VOSTFR.

Lassé des farces d’Halloween, Jack Skellington, Roi des Citrouilles, décide d’importer la magie de Noël dans la ville d’Halloween.

Projection suivie d’un échange avec le public. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

