Projections Au fil de l’eau Saison Culturelle Bédée Bédée

Projections Au fil de l’eau Saison Culturelle Bédée Bédée mercredi 1 avril 2026.

Projections Au fil de l’eau Saison Culturelle Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 16:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Dans le cadre de la saison culturelle, LaCoustik vous propose la projection « Au fil de l’eau » le mercredi 1er avril à 16h30.

Et non, ce n’est pas un poisson d’Avril !

Un programme de 5 courts métrages pour découvrir l’eau sous toutes ses formes qui vous plongera dans des univers aquatiques merveilleux.

Animation: Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Russie.

Réalisation: Diek Grobler, Gil Alkabetz, Chantal Peten, Elizaveta et Polina Manokhina, Alois di Leo, Marcus Vinícius Vasconcelos

Gratuit. Sur réservation. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projections Au fil de l’eau Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Montfort Communauté