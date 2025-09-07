Projections Au fil de l’eau Saison Culturelle Bédée Bédée
Bédée Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-01 16:30:00
fin : 2026-04-01
2026-04-01
Dans le cadre de la saison culturelle, LaCoustik vous propose la projection « Au fil de l’eau » le mercredi 1er avril à 16h30.
Et non, ce n’est pas un poisson d’Avril !
Un programme de 5 courts métrages pour découvrir l’eau sous toutes ses formes qui vous plongera dans des univers aquatiques merveilleux.
Animation: Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Russie.
Réalisation: Diek Grobler, Gil Alkabetz, Chantal Peten, Elizaveta et Polina Manokhina, Alois di Leo, Marcus Vinícius Vasconcelos
Gratuit. Sur réservation. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
