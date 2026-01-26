PROJECTIONS COURT TOUJOURS Commer

PROJECTIONS COURT TOUJOURS

2 Rue des Acacias Commer Mayenne

RDV le 25 février, 10h30, à la bibliothèque de Commer

Prenez le temps des vacances scolaires pour découvrir des courts-métrages de cinéma d’animation. Les bibliothèques poussent les murs pour vous accueillir dans un espace cocooning. A découvrir en famille ! .

RDV February 25, 10:30 a.m., at the Commer library

