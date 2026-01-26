PROJECTIONS COURT TOUJOURS Commer
PROJECTIONS COURT TOUJOURS Commer mercredi 25 février 2026.
PROJECTIONS COURT TOUJOURS
2 Rue des Acacias Commer Mayenne
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
RDV le 25 février, 10h30, à la bibliothèque de Commer
Prenez le temps des vacances scolaires pour découvrir des courts-métrages de cinéma d’animation. Les bibliothèques poussent les murs pour vous accueillir dans un espace cocooning. A découvrir en famille ! .
2 Rue des Acacias Commer 53470 Mayenne Pays de la Loire
RDV February 25, 10:30 a.m., at the Commer library
