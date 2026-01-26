PROJECTIONS COURT TOUJOURS

Rue de la Mairie La Bazoge-Montpinçon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

RDV le 18 février, 15h30, à la bibliothèque de La Bazoge-Montpinçon

.

Rue de la Mairie La Bazoge-Montpinçon 53440 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RDV February 18, 3:30 pm, at the La Bazoge-Montpinçon library

L’événement PROJECTIONS COURT TOUJOURS La Bazoge-Montpinçon a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Mayenne Co