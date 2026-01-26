PROJECTIONS COURT TOUJOURS Sacé

PROJECTIONS COURT TOUJOURS Sacé vendredi 27 février 2026.

14 Place de l'Église Sacé Mayenne

Début : 2026-02-27 16:00:00
2026-02-27

RDV le 27 février, 16h, à la bibliothèque de Sacé
Prenez le temps des vacances scolaires pour découvrir des courts-métrages de cinéma d'animation. Les bibliothèques poussent les murs pour vous accueillir dans un espace cocooning. A découvrir en famille !

14 Place de l'Église Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire  

English :

RDV February 27, 4pm, at the Sacé library

