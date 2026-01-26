PROJECTIONS COURT TOUJOURS Sacé
PROJECTIONS COURT TOUJOURS Sacé vendredi 27 février 2026.
14 Place de l’Église Sacé Mayenne
Début : 2026-02-27 16:00:00
2026-02-27
RDV le 27 février, 16h, à la bibliothèque de Sacé
Prenez le temps des vacances scolaires pour découvrir des courts-métrages de cinéma d’animation. Les bibliothèques poussent les murs pour vous accueillir dans un espace cocooning. A découvrir en famille ! .
RDV February 27, 4pm, at the Sacé library
