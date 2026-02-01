PROJECTIONS COURT TOUJOURS Saint-Fraimbault-de-Prières
3 Place de l’Église Saint-Fraimbault-de-Prières Mayenne
RDV le 18 février, 10h30, à la bibliothèque de Saint Fraimbault
Prenez le temps des vacances scolaires pour découvrir des courts-métrages de cinéma d’animation. Les bibliothèques poussent les murs pour vous accueillir dans un espace cocooning. A découvrir en famille ! .
3 Place de l’Église Saint-Fraimbault-de-Prières 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
English :
RDV February 18, 10:30 am, at the Saint Fraimbault library
