Projections de court-métrages réalisés à Air-Bel Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Projections de court-métrages réalisés à Air-Bel Le Talus Marseille 12e Arrondissement mercredi 24 septembre 2025.

Projections de court-métrages réalisés à Air-Bel

Mercredi 24 septembre 2025 de 18h30 à 22h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 18:30:00

fin : 2025-09-24 22:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Soirée ciné spéciale au Talus avec Polly Maggoo projection de courts-métrages réalisés à Air Bel par des enfants autour de l’environnement, de l’égalité et des luttes sociales. Un moment sensible, engagé et joyeux à partager en plein air !

Le Talus vous invite à une soirée de projection pas comme les autres !

En partenariat avec l’association Polly Maggoo, nous avons le plaisir de vous proposer une projection spéciale des courts-métrages réalisés à Air Bel.

L’association Polly Maggoo propose tout au long de l’année des ateliers de réalisation mobilisant des cinéastes et des scientifiques de tous domaines pour accompagner des jeunes sur la fabrication d’un film autour de sujets de société préservation de l’environnement, vivre ensemble, égalité filles-garçons, lutte contre les discriminations, lutte contre la désinformation, etc.

Lors de cette soirée exceptionnelle, nous vous proposons de découvrir l’intégralité des courts métrages réalisés à Air Bel, en partenariat avec l’Addap 13 et l’école élémentaire.



Au programme

(2021, 10’20)

Un film de Jean-François Comminges, avec la participation de Delphine Thibault, océanologue.

Depuis le quartier d’Air-Bel en passant par le Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille, des enfants prennent la mer, aux îles du Frioul, sur la trace des méduses, et de ce qu’elles nous racontent, sur la biodiversité. Pendant ce temps-là, un mystérieux sac plastique fait lui aussi son chemin…

(2022, 5’40)

Un film de Javiera Tejerina-Risso, avec la participation de Sylvette Denèfle, sociologue.

Dans le quartier d’Air Bel à Marseille des enfants jouent ensemble, dansent, courent, sautent. Ils s’approprient les espaces urbains pour les transformer en aires de jeux.

(2022, 5’)

Un film de Julien Lamy, avec la participation de Carole-Anne Vaz-Fernandez, doctorante en droit pénal.

Dans la cour de l’école Air Bel à Marseille, pendant les récréations, les garçons occupent beaucoup plus l’espace que les filles pour jouer au foot. Les filles en ont assez ! Elles décident de se mobiliser, et une équipe de reporters part sur le terrain à la rencontre des élèves pour savoir quelles actions ont été mises en place…

(2022, 15’)

Un film de Mario Fanfani, avec la participation de Karine Lambert, historienne.

IEL vit sur la planète Vortex. Sur cette planète les filles et les garçons sont fabriqué·e·s en usine. IEL ne s’identifie pas dans cette distinction. Des enfants décident alors de l’aider, de soutenir IEL, car ce qui est important c’est de pouvoir être qui l’on veut.

(2023, 11’30)

Un film de Lisa Billuart-Monet, avec la participation de Karine Lambert, historienne.

Les filles d’Air Bel sont en colère. En réponse aux agressions et au sexisme ordinaire, elles s’organisent et luttent au sein de leur quartier.

́ ‘ (2023, 5’40)

Un film de Louise Farge, avec la participation de Aude-Line Gervais, doctorante en géographie.

Inspirés par une balade en bateau, des enfants dessinent une cartographie de Marseille, intime, et collective tournée vers le Monde.

8 ’ (2024, 15’)

Un film de Mario Fanfani, avec la participation de Karine Lambert, historienne.

Les 8 cadeaux d’Air Bel propose un regard à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, où Chaima, Rosa Parks, Chaiyad Freeman, Laurent, Felix, Tiako, Badiss et Xavier décident de créer une association pour lutter contre les discriminations dans leur cité.

‘́ (2025, 8’)

Un film de Jean-François Comminges, avec la participation de Laurent Perrinet, chercheur en neurosciences.

Au cours de l’année 2025, un programme pédagogique inédit a été mis en place dans une école élémentaire du sud de la France. Ce programme, qui s’appuie sur la fabrication d’infox (ou fakenews), a été pensé pour stimuler l’imagination des élèves. L’auteur de ce programme est un éminent chercheur anonyme, que les élèves ont surnommé le cerveau .

On a hâte de vous voir au Talus pour partager ce beau moment de cinéma !

___________



Adhésion à l’association le montant est libre !

PAF Prix libre pour rémunérer les artistes

Repas à prix doux proposés sur place de 19h30 à 21h.

‘ ̀ ?

(jardin) 603 rue Saint-Pierre, Marseille, 13012

T.1 Descendre à La Boiseraie, puis passer par le skatepark

ou descendre à Saint-Pierre, puis redescendre la rue

Bus 12 & 40 Saint Pierre Jeannette

Ou passe à vélo par le cimetière St Pierre c’est vraiment joli !



Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel.

L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

Special film evening at the Talus with Polly Maggoo: screening of short films made at Air Bel by children about the environment, equality and social struggles. A sensitive, committed and joyful moment to share outdoors!

German :

Spezieller Filmabend im Talus mit Polly Maggoo: Vorführung von Kurzfilmen, die in Air Bel von Kindern zu den Themen Umwelt, Gleichberechtigung und soziale Kämpfe gedreht wurden. Ein sensibler, engagierter und fröhlicher Moment, den Sie unter freiem Himmel teilen können!

Italiano :

Serata cinematografica speciale al Talus con Polly Maggoo: proiezione di cortometraggi realizzati all’Air Bel dai bambini su ambiente, uguaglianza e lotte sociali. Una serata sensibile, impegnata e gioiosa da condividere all’aria aperta!

Espanol :

Noche especial de cine en el Talus con Polly Maggoo: proyección de cortometrajes realizados en Air Bel por niños sobre el medio ambiente, la igualdad y las luchas sociales. ¡Una velada sensible, comprometida y alegre para compartir al aire libre!

L’événement Projections de court-métrages réalisés à Air-Bel Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille