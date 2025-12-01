Projections de « La forêt de Djibril » par la compagnie Hommes et Terre et « Whispers by the River Shore » de Samiur Rahman Maison des réfugiés Paris
La médiathèque et la Maison des réfugiés accueillent deux projections :
« La forêt de Djibril » par la compagnie Hommes et Terre
« Whispers by the River Shore » de Samiur Rahman
Elles seront suivies d’un débat avec le public, en présence de Kristoff Leue (producteur) ainsi que de Samiur Rahman (réalisateur, en ligne).
Films en VOSTFR.
Dans le cadre du Festival international du film sur la migration organisé en partenariat avec l’OIM – Organisation Internationale pour les Migrations.
Le mercredi 17 décembre 2025
de 18h30 à 21h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Maison des réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/