Projections – DRAC Hauts-de-France, site de Lille Hotel Scrive Lille Lille

Projections – DRAC Hauts-de-France, site de Lille Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Hotel Scrive Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez des vidéos du Pôle Patrimoines et Architecture de la Direction régionale (DRAC) des affaires culturelles des Hauts-de-France.

Ces images vous révéleront les coulisses et les enjeux du grand chantier de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, qui a célébré en 2025 ses 800 ans.

Hotel Scrive Lille 3 rue du Lombard, 59000 Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03.20.06.87.58. Depuis sa construction, cet hôtel particulier a connu de nombreuses transformations. L’une des ailes, aménagée en manufacture dans les années 1820, puis reconvertie en logis en 1898, porte encore les traces de sa fonction industrielle. Depuis 1979, l’hôtel Scrive est le siège de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. Métro: Gare Lille Flandres; Bus n°10, 14, 51, 56, 86, 88 et Citadine: Gare Lille Flandres; V’Lille n°24: Flandres Euralille

DRAC Hauts-de-France