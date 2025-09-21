Projections DRAC Hauts-de-France, site de Lille Lille

3 rue du Lombard Lille Nord

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Découvrez des vidéos du Pôle Patrimoines et Architecture de la Direction régionale (DRAC) des affaires culturelles des Hauts-de-France.

Ces images vous révéleront les coulisses et les enjeux du grand chantier de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, qui a célébré en 2025 ses 800 ans. .

3 rue du Lombard Lille 59777 Nord Hauts-de-France +33 3 20 06 87 58

