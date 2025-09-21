Projections DRAC Hauts-de-France, site de Lille Lille
Projections DRAC Hauts-de-France, site de Lille Lille dimanche 21 septembre 2025.
Projections DRAC Hauts-de-France, site de Lille
3 rue du Lombard Lille Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Découvrez des vidéos du Pôle Patrimoines et Architecture de la Direction régionale (DRAC) des affaires culturelles des Hauts-de-France.
Ces images vous révéleront les coulisses et les enjeux du grand chantier de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, qui a célébré en 2025 ses 800 ans. .
3 rue du Lombard Lille 59777 Nord Hauts-de-France +33 3 20 06 87 58
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Projections DRAC Hauts-de-France, site de Lille Lille a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme