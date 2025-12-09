Projections du documentaires « Les éclaireurs » Université Rennes 2 – Bâtiment L Rennes Mardi 9 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription obligatoire

En avant-première de la journée « Vers un nouveau plan Climat, Biodiversité et Transition écologique », projection du film documentaire en présence de ses réalisateurs, Hélène Cloitre et Arthur Gosset.

Ce documentaire interroge en profondeur la transformation écologique du monde du travail et la manière dont les individus tentent aujourd’hui de concilier activité professionnelle, engagement environnemental et quête de sens.

À travers une série de portraits, Éclaireurs met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de repenser leur manière de travailler, d’entreprendre ou d’enseigner pour faire face aux crises écologiques et sociales contemporaines. Le film donne la parole à celles et ceux qui, au sein de leurs métiers, cherchent à inventer de nouvelles pratiques plus durables, plus solidaires et plus respectueuses du vivant.

Ces témoignages sont enrichis d’analyses d’experts issus du monde académique, de l’entreprise et de la société civile, qui apportent un éclairage sur les mutations en cours et les leviers possibles pour accélérer la transition écologique du travail. Ensemble, ils dessinent les contours d’un futur professionnel où les valeurs éthiques et environnementales deviennent centrales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-09T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-09T20:30:00.000+01:00

1

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/883482?lang=fr

Université Rennes 2 – Bâtiment L Place Recteur Henri le Moal Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine