Projections du Parlement 2025 Place du Parlement de Bretagne Rennes 19 juillet – 23 août Ille-et-Vilaine

Entrée Libre

Projections monumentales sur le Parlement de Bretagne

Rennes Métropole, en partenariat avec Destination Rennes, proposent, comme chaque année, un spectacle monumental projeté sur la façade du Parlement de Bretagne durant l’été.

La 16ème édition de cet événement se déroulera pendant 5 semaines, du 19 juillet au 23 août 2025 inclus.

Le projet artistique explore différentes figures de l’art du portrait tout autant qu’il s’attache à sublimer l’architecture du Parlement de Bretagne avec cette volonté que le support bâti devienne lui-même le reflet de nos portraits.

« Un portrait n’est pas seulement une image. C’est un jeu de regard, un reflet du temps ». Le regard du public fait alors partie intégrante de cette histoire au travers de cet effet miroir des visages et de leur diversité. Sous une approche sensible et ludique, le spectacle souhaite évoquer la nécessité de rester curieuses x des autres, le visage étant l’incarnation à la fois du collectif et de l’inclusivité.

Spectaculaires prend ainsi le parti pris de mettre en perspective cette diversité des regards allant de l’esquisse du portrait au visage de demain au travers de 9 scènes. Ce spectacle intitulé « Regards » est une création croisée pilotée par Clément Barré et Océane Sudrie des Allumeurs d’images avec Agathe Jeanneau, comédienne autrice, Héol Art, street artiste breton et des photos extraites des collections de portraits bretons du Musée de Bretagne aux Champs Libres.

« Regards » est un spectacle original et gratuit de 18 minutes, basé sur une haute qualité visuelle. Il se propose d’être un moment récréatif, spectaculaire et populaire pour le public local et touristique.

Il est programmé à 23 heures en juillet et 22h30 en août.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-19T23:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-23T22:50:00.000+02:00

Place du Parlement de Bretagne Place du Parlement de Bretagne, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine