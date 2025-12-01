Projections en Folie Micro-Folie Le Pouliguen

Projections en Folie

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Assistez à des courts métrages en lien avec l’univers du cirque

10h30 Court métrage Les Grands Clowns en présence de Pierre Dannes

14h30 Projections de l’émission Chambre noire et du court métrage 24h de la vie d’un clown . .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

