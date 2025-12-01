Projections en Folie Micro-Folie Le Pouliguen
Projections en Folie Micro-Folie Le Pouliguen samedi 20 décembre 2025.
Projections en Folie
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Assistez à des courts métrages en lien avec l’univers du cirque
10h30 Court métrage Les Grands Clowns en présence de Pierre Dannes
14h30 Projections de l’émission Chambre noire et du court métrage 24h de la vie d’un clown . .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
English :
L’événement Projections en Folie Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44